Двум переводчикам поручили перевести книгу объёмом 108 страниц на другой язык. Один переводчик взял себе 58 страниц книги, отдав остальные страницы вт орому. Первый выполнил свою работу за 29 дней, а второй свою — за ...
Двум переводчикам поручили перевести книгу объёмом 108 страниц на другой язык. Один переводчик взял себе 58 страниц книги, отдав остальные страницы вт орому. Первый выполнил свою работу за 29 дней, а второй свою — за 20. На сколько страниц меньше должен был взять себе первый переводчик (увеличив число страниц второго), чтобы они, работая с прежней производительностью, выполнили свою работу за одинаковое число дней?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 108 - 58 = 50стр - взял 2-й переводчик 2) 58 : 29 = 2стр/день - производительность 1-го переводчика 3) 50 : 20 = 2,5 стр/день - производительность 2-го переводчика 4) 2,5 + 2 = 4,5 стр/день - производительность 2-х переводчиков 5) 108 : 4,5 = 24 дня - равное время работы. 6) 24·2 = 48 стр - должен был взять себе 1-й переводчик, чтобы окончить работу за 24 дня. 7) 29 - 24 = 5стр -на столько страниц меньше должен был взять себе 1-й переводчик