Двумерные массивы (задания для гуманитарного класса) Вариант №1 1. Найти наибольший элемент массива В(5,6) и его индексы. 2. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным образом. Определить, есть ли в данном ма...
Информатика
Двумерные массивы (задания для гуманитарного класса) Вариант №1 1. Найти наибольший элемент массива В(5,6) и его индексы. 2. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным образом. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой два отрицательных элемента. 3. Найти произведение элементов К-ого и Р-ого столбцов квадратной матрицы В(6,6). 4. Дана действительная квадратная матрица С(7,7).Найти максимальный элемент в главной диагонали и напечатать строку, в которой он находится. 5. Дана матрица А(m,2m). Получить массив B(m), в котором В(i)=1, если сумма элементов i строки матрицы заданного Х и В(i)=0 в противоположном случае. 6. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным образом. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой два отрицательных элемента. 7. Заполнить массив размерностью 77 по правилу *. 8. В двумерном массиве целых чисел размерности 5*9 поменять местами строки и столбцы с одинаковыми номерами. Вариант №2 1. Найти сумму элементов квадратной матрицы Н(6,6), расположенных на главной диагонали. 2. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайными числами. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором имеются нулевые значения элементов. 3. Дана матрица В(n,2n) Найти среднее арифметическое элементов, имеющие четные номера строк. 4. Задана квадратная матрица Q(5,5).Найти суммы элементов тех строк, у которых элементы, расположенные на главной диагонали, равны нулю. 5. Дана матрица V(10,3). Получить массив Q(10), элементами которого являются количество отрицательных элементов соответствующих строк. 6. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным числами. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором имеются одинаковые элементы. 7. Заполнить массив размерностью 77 по правилу *. 8. Задан массив А(5,6). Поменять в нем местами первую и последнюю строку. Информатика,10 класс(гум профиль) плиииииз! помогите! программа- pascalabc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В-2 1) var a:array[1..100,1..100] of integer; s,i,j,n: integer; begin read(n); s:=0; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n read(a[i,i]); end; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n if (i=j) then begin s:=s+a[i,j]; end; write(s); End.
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