Двумерные массивы (задания для гуманитарного класса) Вариант №1 1. Найти наибольший элемент массива В(5,6) и его индексы. 2. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным образом. Определить, есть ли в данном ма...

Информатика

Двумерные массивы (задания для гуманитарного класса) Вариант №1 1. Найти наибольший элемент массива В(5,6) и его индексы. 2. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным образом. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой два отрицательных элемента. 3. Найти произведение элементов К-ого и Р-ого столбцов квадратной матрицы В(6,6). 4. Дана действительная квадратная матрица С(7,7).Найти максимальный элемент в главной диагонали и напечатать строку, в которой он находится. 5. Дана матрица А(m,2m). Получить массив B(m), в котором В(i)=1, если сумма элементов i строки матрицы заданного Х и В(i)=0 в противоположном случае. 6. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным образом. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой два отрицательных элемента. 7. Заполнить массив размерностью 77 по правилу *. 8. В двумерном массиве целых чисел размерности 5*9 поменять местами строки и столбцы с одинаковыми номерами. Вариант №2 1. Найти сумму элементов квадратной матрицы Н(6,6), расположенных на главной диагонали. 2. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайными числами. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором имеются нулевые значения элементов. 3. Дана матрица В(n,2n) Найти среднее арифметическое элементов, имеющие четные номера строк. 4. Задана квадратная матрица Q(5,5).Найти суммы элементов тех строк, у которых элементы, расположенные на главной диагонали, равны нулю. 5. Дана матрица V(10,3). Получить массив Q(10), элементами которого являются количество отрицательных элементов соответствующих строк. 6. Дан двумерный массив размером nm, заполненный случайным числами. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором имеются одинаковые элементы. 7. Заполнить массив размерностью 77 по правилу *. 8. Задан массив А(5,6). Поменять в нем местами первую и последнюю строку. Информатика,10 класс(гум профиль) плиииииз! помогите! программа- pascalabc

Автор: Гость