Двускатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник необходимо покрыть руб??роидом. Высота крыши равна 3 м ,длины стен дома равны 7 и 8 м. Найдите сколько рубероида нужно для покрытия этой крыша . Если скаты крыши равны
Математика
Двускатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник необходимо покрыть руб??роидом. Высота крыши равна 3 м ,длины стен дома равны 7 и 8 м. Найдите сколько рубероида нужно для покрытия этой крыша . Если скаты крыши равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения данной задачи нужно найти площадь крыши, которую нужно покрыть рубероидом. Для этого нужно получить площади 2 прямоугольных скатов, длина которых известна и равна 7м, а ширину нужно найти. Чтобы найти ширину ската, рассмотрим треугольник, образованный двускатной крышей и основанием дома. Поскольку скаты равны, треугольник является равнобедренным, следовательно, половина длины от его основания равна 4 метрам. Теперь рассмотрим половину этого треугольника. Он является прямоугольным, поскольку одна из его сторон является высотой. У данного треугольника известны 2 катета, по ним можно найти гипотенузу, которая и является шириной 1 ската: Осталось лишь посчитать площадь одного ската и умножить его на 2, так как скаты равны: 5 ⋅ 7 = 35 м - площадь одного ската 35 ⋅ 2 = 70 м - площадь крыши ответ:70
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