Дз по ИЗО Что можно нарисовать на темы: "Нет алкоголю и наркотикам" и "Нет насилию и терроризму" Если можно, то опишите детально или набросок прикрепите. Заранее спасибо.

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Дз по ИЗО Что можно нарисовать на темы: "Нет алкоголю и наркотикам" и "Нет насилию и терроризму" Если можно, то опишите детально или набросок прикрепите. Заранее спасибо.

Автор: Гость