Дж.т матсон считал что пушечное ядро самое яркое проявление власти человека т.к оно станет рукотворным небесным телом и должно быть идеальным образцом творения человека! каким он хотел видеть снаряд?
История
Дж.т матсон считал что пушечное ядро самое яркое проявление власти человека т.к оно станет рукотворным небесным телом и должно быть идеальным образцом творения человека! каким он хотел видеть снаряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снаряд должен иметь обтекаемую форму
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Химия