Дж.т матсон считал что пушечное ядро самое яркое проявление власти человека т.к оно станет рукотворным небесным телом и должно быть идеальным образцом творения человека! каким он хотел видеть снаряд?

История

Дж.т матсон считал что пушечное ядро самое яркое проявление власти человека т.к оно станет рукотворным небесным телом и должно быть идеальным образцом творения человека! каким он хотел видеть снаряд?

Автор: Гость