Джон был нанят чтобы нарисовать цифры от 1 до 100 на 100 квартир. Сколько раз ему придется красить 8? 32 20 18
Математика
Джон был нанят чтобы нарисовать цифры от 1 до 100 на 100 квартир. Сколько раз ему придется красить 8? 32 20 18
Ответ(ы):
Гость:
10 раз потому что в числе 88 две 8
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