Джон был нанят чтобы нарисовать цифры от 1 до 100 на 100 квартир. Сколько раз ему придется красить 8? 32 20 18

Математика

Джон был нанят чтобы нарисовать цифры от 1 до 100 на 100 квартир. Сколько раз ему придется красить 8? 32 20 18

Автор: Гость