Джузеппе делает одного Буратино 1 час 45мин. После каждых трех сделанных он отдыхает 30 минут. Папа Карло принес Джузеппе заказ на 10 Буратино.Во сколько Карло может придти за ними если он принес заказ в 18 часов 30 минут

Математика

Джузеппе делает одного Буратино 1 час 45мин. После каждых трех сделанных он отдыхает 30 минут. Папа Карло принес Джузеппе заказ на 10 Буратино.Во сколько Карло может придти за ними если он принес заказ в 18 часов 30 минут

Автор: Гость