Джузеппе делает одного Буратино 1 час 45мин. После каждых трех сделанных он отдыхает 30 минут. Папа Карло принес Джузеппе заказ на 10 Буратино.Во сколько Карло может придти за ними если он принес заказ в 18 часов 30 минут
Математика
Джузеппе делает одного Буратино 1 час 45мин. После каждых трех сделанных он отдыхает 30 минут. Папа Карло принес Джузеппе заказ на 10 Буратино.Во сколько Карло может придти за ними если он принес заказ в 18 часов 30 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час-60 минут 60+45=105 минут 1 Буратино 105*10+30+30+30=1140 1140:60=19 часов В 13:30
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