Е(7;1),F(11;-3),H(1;9) а) координаты векторов EF,GH б)длину вектора EG в)координаты точки O - середины EF;координаты точки W-середины GH г)OW;EH д) уравнение окружности с диаметром EG е)уравнение прямой FH
Геометрия
Е(7;1),F(11;-3),H(1;9) а) координаты векторов EF,GH б)длину вектора EG в)координаты точки O - середины EF;координаты точки W-середины GH г)OW;EH д) уравнение окружности с диаметром EG е)уравнение прямой FH
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EF=(4;-4) О серидина EF (9;-1)
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