Е = Е П+ЕК что это такое Е
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Е = Е П+ЕК что это такое Е
Ответ(ы):
Гость:
Е- энергия Ек-кинетическая энергия Еп-потенциальная энергия Ек-обладает движением тела Еп-энергия взаимодействие тел или частей одного тела Тоесть : Энергия(Е)-способность тела совершать работу, двигаться и взаимодействовать. (Е)-измеряется в Джоуль
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