е или и?обозначьте изучаемую орфограмму (см. Оброзец в правиле)1.звезды заблестели.взбираемся на вершину.замереть от восторга.зажигать костер.степь ра сстилается. 1.операться на перила.запереть дверь.натирать пол.п...

е или и?обозначьте изучаемую орфограмму (см. Оброзец в правиле)1.звезды заблестели.взбираемся на вершину.замереть от восторга.зажигать костер.степь ра сстилается. 1.операться на перила.запереть дверь.натирать пол.постелить ковер. протереть окно.прибирать комнату. пожалуйста помогите! правило:в корнях с чередованием е- ипишется буква и,если после корня стоит суффикс -а-. Образец: расстилать. расселить ( нет а ).

заблестели: орфограмма корень блест. пишем Е, потому что после корня не стоит суффикс а. замереть: орфограмма корень мер. пишем Е, потому что после корня нет суффикса а расстилается: орфограмма корень стил. пишем И, потому что после корня стоит суффикс а опираться: корень пир. пишем И, потому что есть суффикс а