Единица измерения массы в системе СИ и ее определение .помогите решить )))
Физика
Единица измерения массы в системе СИ и ее определение .помогите решить )))
Ответ(ы):
Гость:
Боже,основная еденица массы в системе интернациональной 1 кг.Масса-физическая велечина,характеризующяя интерность тела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Прочитай народну мудрість і зроби висновок Є така народна мудрість:посієш вчино??-пожнеж звичку,росієш звичку-пожнеж характер,посієш характер-пож...
Математика
Математика
Помогите...Нужно из данных величин выбрать и записать ту, которая меньше велечины 3ч. на 240с. Данные в скобках (2ч.55мин. , 176мин. , 2ч.54мин. , ...
Русский язык