Единицей какой физической величины является основной в си? 1) скорости 2) площади 3) времени 4)объема помогите пж!!!
Физика
Единицей какой физической величины является основной в си? 1) скорости 2) площади 3) времени 4)объема помогите пж!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Скорость (м/с) 2) Площадь (м²) 3) Время (секунды) 4) Объем (м³)
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