Единственный в России электрометаллургический комбинат с внедоменной плавкой стали находится: 1. В Липецке 2. В Нижнем Тагиле 3. В Старом Осколе 4. В Череповце

География
Единственный в России электрометаллургический комбинат с внедоменной плавкой стали находится: 1. В Липецке 2. В Нижнем Тагиле 3. В Старом Осколе 4. В Череповце
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Гость:
3. В Старом Осколе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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