Единственный в России электрометаллургический комбинат с внедоменной плавкой стали находится: 1. В Липецке 2. В Нижнем Тагиле 3. В Старом Осколе 4. В Череповце

География

Единственный в России электрометаллургический комбинат с внедоменной плавкой стали находится: 1. В Липецке 2. В Нижнем Тагиле 3. В Старом Осколе 4. В Череповце

Автор: Гость