эдс батареи равна 13 В. при замыкании ее нагрузку сопротивлением 2 Ом,какого напряжение на полюсах батареи,если внутренне сопротивление источника 0,6 Ом

По закону Ома для полной цепи: I = ЭДС / (R + r) Преобразуем: ЭДС = I*R + I*r но I*R = U, значит U = ЭДС - I*r Из первого уравнения: I=13/2,6 = 5 A Значит U=13 - 5*0,6=10 B Ответ: U = 10 B