Эдс источника тока 30 В, а его внутренние сопротивление 2 ом.Определите сопротивление нагрузки если полна мощность, которую выделяет, источник равна 90 вт.
Физика
Эдс источника тока 30 В, а его внутренние сопротивление 2 ом.Определите сопротивление нагрузки если полна мощность, которую выделяет, источник равна 90 вт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим ЭДС буквой E. Тогда полная мощность, выделяемая источником тока равна: P = E × I, где I - сила тока в цепи. Отсюда вразим I: I = P/E = 90 Вт/30 В = 3 А Теперь воспользуемся законом Ома для полной цепи: I = E/(R + r), где R - сопротивление нагрузки, а r - внутреннее сопротивление источника тока. Выразим отсюда R: R = (E/I) - r = 30 В/3 А - 2 Ом = 8 Ом Ответ: R = 8 Ом
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