Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими. Сколько прямых мог провести Ефим?

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Если не нужен полный ответ, то можно обойтись 4 прямыми Первыми тремя прямыми можно начертить "треугольник" А четвертую прямую провести так, чтобы она пересекла все "стороны" "треугольника" - на данном чертеже в точках A,B и C: / / A / / / / / / B / / / / ------------C------------- / /