Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими. Сколько прямых мог провести Ефим?

Математика
Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими. Сколько прямых мог провести Ефим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не нужен полный ответ, то можно обойтись 4 прямыми Первыми тремя прямыми можно начертить "треугольник" А четвертую прямую провести так, чтобы она пересекла все "стороны" "треугольника" - на данном чертеже в точках A,B и C:                   /                  /          A       /                 /                /               /              /             /              B             /                /                /                  /             ------------C-------------      /                     /                  
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