Егер ыдыстың қабырғасы 20 градус температурада 1568 н/см 2қысымға шыдайтын болса, массасы 6,4 кг оттек газы бар баллонның ең кіші көлемі қандай болу керек ?
Физика
Егер ыдыстың қабырғасы 20 градус температурада 1568 н/см 2қысымға шыдайтын болса, массасы 6,4 кг оттек газы бар баллонның ең кіші көлемі қандай болу керек ?
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Гость:
По русски можно? не понятно
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