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Еж это (птица зверь насекомое) потому что
Еж это (птица зверь насекомое) потому что
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Зверь потому что животное насекомое потому что. Есть муравьев а птица потому что лузер
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