Египетские земледельцы изпользовали тростник для строентия домов
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Египетские земледельцы изпользовали тростник для строентия домов
Ответ(ы):
Гость:
так и есть, они тогда еще не строили как современные дома,из кирпича,, а камень бл дорогим материалом для бедных семей
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