Ехать ли мне в Беларусию или нет?

Гость: Гость:

Всегда можно отдохнуть от школы, даже я об этом мечтаю. Иногда мне кажется, что хорошо бы заболеть или уехать на недельку куда-нибудь... Но в данной ситуации - поездка в Беларусь это твое спасение от школы! Конечно езжай!!!