Ехать ли мне в Беларусию или нет?

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Ехать ли мне в Беларусию или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всегда можно отдохнуть от школы, даже я об этом мечтаю. Иногда мне кажется, что хорошо бы заболеть или уехать на недельку куда-нибудь... Но в данной ситуации - поездка в Беларусь это твое спасение от школы! Конечно езжай!!!
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