Екі сзден астап отырып,олен растырып,ішінен .аяндауыш тап

Разное
Екі сзден астап отырып,олен растырып,ішінен .аяндауыш тап
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Баяндауыш; астап отырып; растырып _______________________ ________________________
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