Екі сзден астап отырып,олен растырып,ішінен .аяндауыш тап
Разное
Екі сзден астап отырып,олен растырып,ішінен .аяндауыш тап
Ответ(ы):
Гость:
Баяндауыш; астап отырып; растырып _______________________ ________________________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите пожалуйста! Очень срочно! Может ли быть равным равенство к* о * т= з * е * б * р * а, где каждая буква означает цифру,причём разные буквы ...
Разное
Четверо рабочих могут выполнить некоторую работу за 18ч. Сколько ещё надо пригласить рабочих, чтобы выполнить всю работу в 1,5 раза быстрее, если п...
Разное
Вставте пропущенные буквы и обозначте орфограммы. С двумя словами составте словосочитания бледнолиц... й цитата ц...рк акац...я ц...плята куриц...н...