Екатерине 35 лет. Найдите в приведённом списке черты, характеризующие выполнение ею социальной роли семьянина. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Екатерина замужем за Максимом. 2) Екатерина работает бухгалтером....

Обществознание
Екатерине 35 лет. Найдите в приведённом списке черты, характеризующие выполнение ею социальной роли семьянина. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Екатерина замужем за Максимом. 2) Екатерина работает бухгалтером. 3) Екатерина помогает своей маме-пенсионерке. 4) Екатерина отлично водит автомобиль. 5) Екатерина воспитывает сына Дмитрия.
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Гость:
5) Екатерина воспитывает сына Дмитрия
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