Эх кабы радуга в ясной лазури.Вдруг расцвела без дождя и без бури Праздник бы был для каждой стороны Мир без войны, а не после войны. напешите (сущ 1 скл , сущ 2 скл сущ 3 скл
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Эх кабы радуга в ясной лазури.Вдруг расцвела без дождя и без бури Праздник бы был для каждой стороны Мир без войны, а не после войны. напешите (сущ 1 скл , сущ 2 скл сущ 3 скл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
! скл: Радуга, Буря, Сторона, война. 2 скл: дождь, праздник, мир. 3 скл: лазурь
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