Эх кабы радуга в ясной лазури.Вдруг расцвела без дождя и без бури Праздник бы был для каждой стороны Мир без войны, а не после войны. напешите (сущ 1 скл , сущ 2 скл сущ 3 скл

Русский язык

Эх кабы радуга в ясной лазури.Вдруг расцвела без дождя и без бури Праздник бы был для каждой стороны Мир без войны, а не после войны. напешите (сущ 1 скл , сущ 2 скл сущ 3 скл

Автор: Гость