Ехидна - 6 букв, 7 звуков. Лиса - 4 буквы, 4 звука Медведь - 7 букв, 6 звуков. Ястреб - 6 букв, 7 звуков. Юрок - 4 буквы, 5 звуков. Ерш - 3 буквы, 4 звука. Заяц - 4 буквы, 5 звуко

Русский язык
Ехидна - 6 букв, 7 звуков. Лиса - 4 буквы, 4 звука Медведь - 7 букв, 6 звуков. Ястреб - 6 букв, 7 звуков. Юрок - 4 буквы, 5 звуков. Ерш - 3 буквы, 4 звука. Заяц - 4 буквы, 5 звуко
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Гость:
Ну все правильно,чего ты поместил.
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