Экономика состоит из всего того что
Разное
Экономика состоит из всего того что
Ответ(ы):
Гость:
Что имеет отношение к хозяйству,используется в нем. Главная часть экономики-люди, потому что это ради них экономика и создана, они вносят свой труд. Вторая часть-природа. Она образует кладовою, из нее черпают сырье и материалы. Третья часть ** *******, т.е. все, что создано руками человека.
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