Экономика состоит из всего того что

Гость: Гость:

Что имеет отношение к хозяйству,используется в нем. Главная часть экономики-люди, потому что это ради них экономика и создана, они вносят свой труд. Вторая часть-природа. Она образует кладовою, из нее черпают сырье и материалы. Третья часть ** *******, т.е. все, что создано руками человека.