Экватор, у экватора какое направления ветров, и направления поверхностных течени?? какие???) Помогите пожалуйста я пропустила школу из за то что болела в учебнике этого нет

География
Экватор, у экватора какое направления ветров, и направления поверхностных течени?? какие???) Помогите пожалуйста я пропустила школу из за то что болела в учебнике этого нет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читай! поверхностные течения возникают главным образом под влиянием ветра, то и направление течений в определенных районах морей и океанов соответствует происходящему здесь перемещению воздушных масс. Общая схема течений Мирового океана представляет собой основные направления перемещения водных масс. В Атлантическом океане экваториальные пассатные течения движутся с востока на запад по обе стороны от экватора. Северное пассатное (экваториальное) течение начинается западнее островов Зеленого мыса и на большем своем Протяжении направлено на запад, его скорость меняется от 0,3 до 1 уз. У Малых Антильских островов оно разделяется на две части. Наиболее мощным течением тропической зоны Атлантического океана является Южное пассатное (экваториальное) течение, которое начинается у берегов Африки в районе Гвинейского залива и со скоростью 0,5-2 уз движется на запад. На подходе к побережью Южной Америки оно разделяется на два течения - Гвинейское и Бразильское. Гольфстрим — самое мощное теплое течение Мирового океана, войдя в Атлантический океан, идет вдоль берегов Северной Америки, а затем отклоняется от берега и распадается на ряд ветвей. Северная ветвь, или Северо-Атлантическое течение, идет на северо-восток. Наличие Северо-Атлантического теплого течения объясняет сравнительно мягкую зиму на побережье Северной Европы, а также существование ряда незамерзающих портов. В Тихом океане Северное пассатное (экваториальное) течение начинается у берегов Центральной Америки и пересекает океан между параллелями 10-22° с. ш. , имея скорость около 1 уз. У Филиппинских островов Северное пассатное течение разделяется на несколько ветвей. Главная ветвь Северного пассатного течения проходит вдоль Филиппинских островов и следует на северо-восток под названием Куросио, которое является вторым после Гольфстрима мощным теплым течением Мирового океана; его скорость от 1 до 2 уз и даже временами до 3 уз. Около южной оконечности острова Кюсю это течение разделяется на две ветви, одна из которых - Цусимское течение - направляется в Корейский пролив. Другая, двигаясь на северо-восток, переходит в Оеверо-Тихоокеанское течение, пересекающее океан на восток. Холодное Курильское течение (Ойясио) следует навстречу Куросио вдоль Курильской гряды и встречается с ним примерно на широте Сангарского пролива. Течение западных ветров у берегов Южной Америки разделяется на две ветви, одна из которых дает начало холодному Перуанскому течению. В Индийском океане Южное пассатное (экваториальное) течение у острова Мадагаскар разделяется на две ветви. Одна ветвь поворачивает на юг и образует Мозамбикское течение, скорость которого от 2 до 4 уз. У южной оконечности Африки Мозамбикское течение дает начало теплому, мощному и устойчивому Игольному течению, средняя скорость которого более 2 уз, а максимальная - около 4,5 уз. В Северном Ледовитом океане основная масса поверхностного слоя воды совершает движение по часовой стрелке с востока на запад. Примерно в районе 270-го меридиана это течение перестает быть сплошным и поверхностные воды движутся в обратном направлении и поступают в Гренландское море; туда же течением, идущим с востока на запад, выносятся поверхностные холодные полярные воды. Они сливаются вместе на севере Гренландского моря и образуют холодное Восточно-Гренландское течение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Проект на тему Внешность по английскому языку
Ответить
Русский язык
Можно ли перенести слово ульи
Ответить
Окружающий мир
Какой памятник является гордостью России? И почему?
Ответить
Русский язык
Написать сочинение на тему ,,Мое отношение к Чацкому" комедия ,,Горе от ума"
Ответить
Русский язык
Придумайте текст радиорекламы фразеологического словаря русского языка
Ответить