Экватор, у экватора какое направления ветров, и направления поверхностных течени?? какие???) Помогите пожалуйста я пропустила школу из за то что болела в учебнике этого нет

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Читай! поверхностные течения возникают главным образом под влиянием ветра, то и направление течений в определенных районах морей и океанов соответствует происходящему здесь перемещению воздушных масс. Общая схема течений Мирового океана представляет собой основные направления перемещения водных масс. В Атлантическом океане экваториальные пассатные течения движутся с востока на запад по обе стороны от экватора. Северное пассатное (экваториальное) течение начинается западнее островов Зеленого мыса и на большем своем Протяжении направлено на запад, его скорость меняется от 0,3 до 1 уз. У Малых Антильских островов оно разделяется на две части. Наиболее мощным течением тропической зоны Атлантического океана является Южное пассатное (экваториальное) течение, которое начинается у берегов Африки в районе Гвинейского залива и со скоростью 0,5-2 уз движется на запад. На подходе к побережью Южной Америки оно разделяется на два течения - Гвинейское и Бразильское. Гольфстрим — самое мощное теплое течение Мирового океана, войдя в Атлантический океан, идет вдоль берегов Северной Америки, а затем отклоняется от берега и распадается на ряд ветвей. Северная ветвь, или Северо-Атлантическое течение, идет на северо-восток. Наличие Северо-Атлантического теплого течения объясняет сравнительно мягкую зиму на побережье Северной Европы, а также существование ряда незамерзающих портов. В Тихом океане Северное пассатное (экваториальное) течение начинается у берегов Центральной Америки и пересекает океан между параллелями 10-22° с. ш. , имея скорость около 1 уз. У Филиппинских островов Северное пассатное течение разделяется на несколько ветвей. Главная ветвь Северного пассатного течения проходит вдоль Филиппинских островов и следует на северо-восток под названием Куросио, которое является вторым после Гольфстрима мощным теплым течением Мирового океана; его скорость от 1 до 2 уз и даже временами до 3 уз. Около южной оконечности острова Кюсю это течение разделяется на две ветви, одна из которых - Цусимское течение - направляется в Корейский пролив. Другая, двигаясь на северо-восток, переходит в Оеверо-Тихоокеанское течение, пересекающее океан на восток. Холодное Курильское течение (Ойясио) следует навстречу Куросио вдоль Курильской гряды и встречается с ним примерно на широте Сангарского пролива. Течение западных ветров у берегов Южной Америки разделяется на две ветви, одна из которых дает начало холодному Перуанскому течению. В Индийском океане Южное пассатное (экваториальное) течение у острова Мадагаскар разделяется на две ветви. Одна ветвь поворачивает на юг и образует Мозамбикское течение, скорость которого от 2 до 4 уз. У южной оконечности Африки Мозамбикское течение дает начало теплому, мощному и устойчивому Игольному течению, средняя скорость которого более 2 уз, а максимальная - около 4,5 уз. В Северном Ледовитом океане основная масса поверхностного слоя воды совершает движение по часовой стрелке с востока на запад. Примерно в районе 270-го меридиана это течение перестает быть сплошным и поверхностные воды движутся в обратном направлении и поступают в Гренландское море; туда же течением, идущим с востока на запад, выносятся поверхностные холодные полярные воды. Они сливаются вместе на севере Гренландского моря и образуют холодное Восточно-Гренландское течение.