Электрическое поле создано плоским конденсатором. Модуль напряженности поля в точке 1 равен 5 в/м. Определите значение напряженности поля в точках 2, 3, 4. Ответ обоснуйте. Помогите плииз.

Е1=Е3=5 В/м Е2=0 (Так как поле внутри проводника отсутствует) Е4 =0 (Так как всё поле сосредоточено между обкладками конденсатора)