Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 часов 15 мин

Математика
Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 часов 15 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч15минут=75мин 6ч15минут=375 мин в процентах =75/375 делим на 75 1/5 или 20%
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