Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 часов 15 мин

Математика

Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 часов 15 мин

Автор: Гость