Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 часов 15 мин
Математика
Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 часов 15 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч15минут=75мин 6ч15минут=375 мин в процентах =75/375 делим на 75 1/5 или 20%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Литература
Английский язык
Помогите номер 8 и номер 9,в 9 номере мне надо перевод и как читается,а в 8 номере пис??ть в тетрадь,заранее спасибо
Математика