Электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Какое расстояние между конечными ...
Математика
Электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Какое расстояние между конечными станциями расстояние будет между ними через 2 часа после встречи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
время 2 часаскорость первой -49 км/чвторой -53 км/ч.2*49=98 км-первый проехал а второй 2*53=106 км-проехал второй98+106= 204км.-расстояние между конечными станциями
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