Электрику ростом 1.8 метра нужно поменять лампочку, закрепленную на стене дома на высоте 4.2 м. Для этого у него есть лестница длиной 3 метра.на каком наибольшем расстоянии от стены должен быть установлен нижний конец...
Электрику ростом 1.8 метра нужно поменять лампочку, закрепленную на стене дома на высоте 4.2 м. Для этого у него есть лестница длиной 3 метра.на каком наибольшем расстоянии от стены должен быть установлен нижний конец лестницы ,чтобы с последней ступеньки электрик дотянулся до лампочки?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4,2-1,8=2,4м 3м лестница По теореме пифагора 3^2=2,4^2+х^2 9=5,76+х^2 x^2=3,24 x=1,8м