Электрику ростом 1.8 метра нужно поменять лампочку, закрепленную на стене дома на высоте 4.2 м. Для этого у него есть лестница длиной 3 метра.на каком наибольшем расстоянии от стены должен быть установлен нижний конец лестницы ,чтобы с последней ступеньки электрик дотянулся до лампочки?