Электронные часы показывают 11часов 48 минут 38 секунд какое время будут показывать часы через 300 секунд

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Электронные часы показывают 11часов 48 минут 38 секунд какое время будут показывать часы через 300 секунд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 часов 53 минуты 38 секунд,т.к. 300сек=5 мин. 11ч.48мин.38сек+5мин.=11ч53мин38сек.
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