Электронные часы показывают часы и минуты. Сколько всего раз с 7 до 23 часов они пок??жут четыре одинаковые цифры? есть варианты 5 3 12 2

Математика

Электронные часы показывают часы и минуты. Сколько всего раз с 7 до 23 часов они пок??жут четыре одинаковые цифры? есть варианты 5 3 12 2

Автор: Гость