Электронные часы показывают часы и минуты. Сколько всего раз с 7 до 23 часов они пок??жут четыре одинаковые цифры? есть варианты 5 3 12 2
Математика
Электронные часы показывают часы и минуты. Сколько всего раз с 7 до 23 часов они пок??жут четыре одинаковые цифры? есть варианты 5 3 12 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два варианта 11:11 и 22:22
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