Электронный завод получил заказ на изготовление 300 новых электронных игр.Изготав??ивая в день на 10 игр больше запланированного.завод выполнил заказ на 1 день раньше срока.Сколько электронных игр в день изготавливал завод?Реше...

Алгебра

Электронный завод получил заказ на изготовление 300 новых электронных игр.Изготав??ивая в день на 10 игр больше запланированного.завод выполнил заказ на 1 день раньше срока.Сколько электронных игр в день изготавливал завод?Решение:

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