Электропоезд отправился от конечной станции в 8 часов утра и вернулся через 5 часо?? 30 минут В котором чвсу электропоезд вернулся на конечную станцию? Дайте два варианта ответа.

Математика

Электропоезд отправился от конечной станции в 8 часов утра и вернулся через 5 часо?? 30 минут В котором чвсу электропоезд вернулся на конечную станцию? Дайте два варианта ответа.

Автор: Гость