Электропоезд отправился от конечной станции в 8 часов утра и вернулся через 5 часо?? 30 минут В котором чвсу электропоезд вернулся на конечную станцию? Дайте два варианта ответа.
Математика
Электропоезд отправился от конечной станции в 8 часов утра и вернулся через 5 часо?? 30 минут В котором чвсу электропоезд вернулся на конечную станцию? Дайте два варианта ответа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант 13:30 2 вариант 1:30...........
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