Элементы множества , за исключением одного , обладают характеристическим свойств??м.Определите это свойство и исключите лишний элемент. а)(Париж, Лондон, Вашингтон, Бухарест, Одесса) б)(1, 4, 9,18, 25,36) в)(3.6,9.15,27)
Математика
Элементы множества , за исключением одного , обладают характеристическим свойств??м.Определите это свойство и исключите лишний элемент. а)(Париж, Лондон, Вашингтон, Бухарест, Одесса) б)(1, 4, 9,18, 25,36) в)(3.6,9.15,27)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) спорно. Вашингтон - в Северной Америке, Лондон - на острове(остальные на континенте), Одесса - не столица. Что больше нравится. б)18. Остальные числа - квадраты в)27. Оно целое
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