Эльмира может купить на 180 тенге три линейки или же 9 резинок сколько тенге остается У Эльмиры если она купит одну линейку и резинку

Математика

Эльмира может купить на 180 тенге три линейки или же 9 резинок сколько тенге остается У Эльмиры если она купит одну линейку и резинку

Автор: Гость