Эльмира может купить на 180 тенге три линейки или же 9 резинок сколько тенге остается У Эльмиры если она купит одну линейку и резинку
Математика
Эльмира может купить на 180 тенге три линейки или же 9 резинок сколько тенге остается У Эльмиры если она купит одну линейку и резинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это просто. 180:3=60тенге за одну линейку.180:9=20за одну резинку. Тогда 60+20=80- это резинка и линейка. 180-80=100. Ответ:100
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