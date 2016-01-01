Эльсинтез поднесли дюймовочке подарки .подчеркни в словах предложения буквы,которые обозначены глассные звуки
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Эльсинтез поднесли дюймовочке подарки .подчеркни в словах предложения буквы,которые обозначены глассные звуки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Э и е о е и ю о о е о а и
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