Эммм солнце это большая звезда которая все время на месте это земля вращается вок??уг своей оси (вокруг солнца) солнце в среднем размере составляет Солнечный диаметр в 109 раз больше диаметра земного шара а масса примерно в 3...
Окружающий мир
Эммм солнце это большая звезда которая все время на месте это земля вращается вок??уг своей оси (вокруг солнца) солнце в среднем размере составляет Солнечный диаметр в 109 раз больше диаметра земного шара а масса примерно в 330 тыс. раз больше массы Земли.
Ответ(ы):
Гость:
Я точно не знаю но Солнце больше Земли
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