эпитеты,метафоры,сравнение весна в лесу С.А.КЛЫЧКОВА

Тема: С.А.Клычков. Стихи. Цели урока: познакомить со стихами С. Клычкова о весне; развивать навыки выразительного чтения, внимание к образным средствам языка; обогащать словарный запас детей; продолжать формировать навык словесного рисования. Оборудование: учебник, портрет поэта, рисунки-иллюстрации детей, запись музыкального произведения П.И.Чайковского «Времена года. Весна»Ход урока1.Организационный момент. - Ребята, сегодня у нас на уроке гости. А гостям принято дарить самое лучшее, что у хозяев есть. Мы можем подарить чудесное настроение. Поприветствуйте гостей улыбкой.2. Проверка домашнего задания: - Нарисовать иллюстрацию к стихотворению Б.Л.Пастернака «Золотая осень» и сделать подпись строками стихотворения.(Чтение, обсуждение иллюстраций.)3. Актуализация знаний. Постановка цели урока. - Послушайте небольшой текст и скажите, о каком времени года в нём говорится: В это время ласковые лучи солнца посылают на землю тепло. Снег тает, бегут весёлые ручьи, на реках – ледоход. Прилетают первые птицы. Скоро оживут леса, поля. Деревья наденут новый зелёный наряд. А птицы начнут вить гнёзда. - О каком времени года говорится в тексте? - Как вы думаете, о каком времени года мы будем читать стихи? - Сегодня на уроке мы будем читать стихи о весне Сергея Антоновича Клычкова. Этого поэта, так же как и Сергея Есенина, часто называют деревенским поэтом. Как вы это понимаете? Как вы считаете, какая тема главная в его стихах?4. Подготовка к восприятию нового произведения.а) Рассказ учителя о поэте. - Сергей Антонович Клычков, настоящая фамилия Лешенков, родился в деревне Дубровки Тверской губернии в семье сапожника. Окончил сельскую школу, затем гимназию в Москве. Любовь к родной природе, поэтизация старинного деревенского уклада, мотивы русских народных сказок и песен характерны для ранних стихов С.А.Клычкова.б) Изучение нового материала. - Ребята, стихотворения, которые мы будем сегодня читать, называются «Ранняя весна» и «Весна в лесу». - О чём вы подумали, когда я произнесла эти названия?5. Звучит запись музыки П.И.Чайковского, учитель читает стихотворение «Ранняя весна».-Какое известное вам музыкальное произведение прозвучало? -Что вы увидели, пока я читала?-Что вам понравилось в стихотворении?-Чему удивились?6. Подготовка к чтению. Работа с текстом.- Прочитайте вполголоса (определить интонацию, паузы, логические ударения.)- Парами по строкам.-Как вы понимаете такие строки:Упали с криками грачи.И старый сад скороговоркойБудили в сумраке ручьи.Церковный пруд в снегу тяжёломВсю ночь ворочался и пух.В тумане пёс протяжно лаялНа запоздавшую луну…-Какие звуки можно услышать при чтении этого стихотворения?-Как нужно читать это стихотворение?7. Выразительное чтение. -Коллективное чтение вместе с учителем.- 2-3 ученика целиком (обсуждение, выбрать лучший вариант).8. Физминутка.Ветер дует нам в лицо,Закачалось деревцо.Ветерок всё тише, тише,Деревцо всё выше, выше.9. Продолжение работы над новым материалом.а) Чтение стихотворения «Весна в лесу» учителем.- Понравилось ли вам стихотворение?-Что вы увидели, пока я читала? (Какие картины изображает поэт?)-Как поэту удаётся показать, что наступает весна и природа оживает?-Как вы думаете, с каким чувством рассказывает автор о приходе весны?б) Повторное чтение.-Прочитайте вполголоса (шёпотом).в) Словарно-лексическая работа.Утренник – утренняя заря.Рудый ствол – растущий на сухих местах, очень прочный.Яр – крутой, обрывистый берег реки.Сои – сойки.г) Подготовка к выразительному чтению.-Что значит прочитать выразительно?- Заметьте, что в конце 3-4 строк в первых трёх столбцах нет ни точек, ни запятых. О чём это говорит? (Там нет пауз).-Какую интонацию вы выберете: медленную, среднюю, быструю?-Прочитайте выразительно.д) Выразительное чтение.10. Итог урока.-Какая главная тема в стихах С.А.Клычкова?-Какое самое красивое образное выражение из стихотворений С.А.Клычкова вам запомнилось, понравилось?-Определите, что это за выражение: метафора, олицетворение или сравнение? С очей согнать дрему. Гаснут звёзды наверху.Домашнее задание.- Выразительно прочитать стихотворения С.А.Клычкова, по желанию выучить наизусть. вот это те было надо