Эрнест сетон-томпсон рассказы о животных короткое сожержание рассказа?читательский дневник

Краткое содержание рассказа ЛобоЛобо был огромым и свирепым вожаком небольшой волчьей стаи, которая держала в страхе местных фермеров. Гроза коров, овец и прочей домашней живности, о его хитрости слагали легенды, а кто то даже называл Легендой Куррумпо. Ходили слухи, что он - воплощение нечистой силы, потому что он был неуязвим, яд он чувствовал всегда, как бы усиленно его не маскировали, избегал капканов и других человеческих хитростей. За голову Лобо была назначена большая награда и толпы охотников желали заполучить его скальп. Но он был недосягаем. Иногда он просто издевался над человеческими попытками отравить или поймать его. Единственное, чего он боялся - огнестрельное оружие, поэтому никого не подпускал к себе на расстояние выстрела. А единственное, что он любил - свою волчицу Бланку и свою великолепную стаю, которую он умело оберегал от охотников. Но однажды в хитро раставленные ловушки охотников угодила его волчица Бланка. Подъехавшие охотники жестоко убили ее, тело протащили по земле и сделали из него ловушку, зная привязанность Лобо к своей подруге. Когда Лобо обнаружил место, где была зверски убита его волчица, он издал душераздирающий вой и бросился по ее следу, потеряв рассудок. На это и был рассчет охотников, которые устроили ловушку возле тела мертвой волчицы, наставив капканов. И гроза Куррумпо попался на эту уловку, всеми четырьмя лапами он попал в капканы. Приехавшие через два дня охотники увидели обессилевшего Лобо, издавшего последний призывный жуткий вой. Но его стая не откликнулась. Охотники связали его и повезли домой, решив не убивать, чтобы не портить его великолепную шкуру. Но Лобо не смог жить в неволе, тем более лишившись единственного, что он любил - волчицы Бланки и своей стаи. На следующее утро его нашли мертвым. Но воссоединившимся со своей волчицей навсегда.