Еще полчаса тому назад левую сторону переулка загромождали серые многоэтажные дома. Сейчас на их месте возвышаются мраморные дворцы. Богатая коллонада украшает их фасады. На плоских крышах зеленеют роскошные сады на ...
Еще полчаса тому назад левую сторону переулка загромождали серые многоэтажные дома. Сейчас на их месте возвышаются мраморные дворцы. Богатая коллонада украшает их фасады. На плоских крышах зеленеют роскошные сады на клумбах алеют, желтеют и синеют невиданные цветы. У входа в каждый дворец стоят великаны с громадными, кривыми мечами в руках. Подчеркнуть сказуемое и подлежащее. А сверху указать каких частей речи они выражены.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Загромождали(сказуемое, глагол) дома(подлежащее, существительное) Возвышаются(сказуемое, глагол) дворцы(подлежащее, существительное) Коллонада(подлежащее, существительное) украшает(сказуемое, глагол) Зеленеют(сказуемое, глагол) сады(подлежащее, существительное), алеют желтеют синеют(сказуемое, глагол) цветы (подлежащее, существительное) Стоят(сказуемое,глагол) великаны(подлежащее, существительное)