Еще полчаса тому назад левую сторону переулка загромождали серые многоэтажные дома. Сейчас на их месте возвышаются мраморные дворцы. Богатая коллонада украшает их фасады. На плоских крышах зеленеют роскошные сады на клумбах алеют, желтеют и синеют невиданные цветы. У входа в каждый дворец стоят великаны с громадными, кривыми мечами в руках. Подчеркнуть сказуемое и подлежащее. А сверху указать каких частей речи они выражены.