Ещё один!!! Стеклянный сосуд емкостью 8 л наполнен водой. Как с помощью двух сосудов емкостью 5 л и 3 л отмерить 1 л воды?
Математика
Ещё один!!! Стеклянный сосуд емкостью 8 л наполнен водой. Как с помощью двух сосудов емкостью 5 л и 3 л отмерить 1 л воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бирешь 8л сосуд и отливаешь из него 3л,затем3л в 5л,затем из 8л в 3л еще3л и доливаем из 3л балона в 5л оставшиеся 2л,а в 3л сосуде останется 1л воды
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