Ещё вопрос ! число килограммов в pтоннах.3 центyерах g килограммах №2 вопрос ! сумма a метрах и b дециметров 4 сантиметров №3 вопрос! разность k километров 5 метров и n сантиметров

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Думаю, что так : р т 3 ц g кг = (1000р + 300 + g ) кг а м + (b дм 4 см ) = а м b дм 4 см = (100а+10b + 4 ) см k км 5 м - n см = k км 4 м (100-n) см = (100000k + 500 - n) см