Ещё вопрос ! число килограммов в pтоннах.3 центyерах g килограммах №2 вопрос ! сумма a метрах и b дециметров 4 сантиметров №3 вопрос! разность k километров 5 метров и n сантиметров

Математика
Ещё вопрос ! число килограммов в pтоннах.3 центyерах g килограммах №2 вопрос ! сумма a метрах и b дециметров 4 сантиметров №3 вопрос! разность k километров 5 метров и n сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что так :  р т  3 ц  g кг =  (1000р + 300  + g ) кг а м  +  (b дм  4 см ) = а м  b дм  4 см = (100а+10b + 4 ) см k км 5 м  -   n см =  k км  4 м  (100-n) см = (100000k  + 500 - n) см
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