Если 2 тела массами 1 кг и 1,5 кг двигаются друг за другом со скоростями 0,6 м/с и 4,6 м/с то после центрального абсолютного и упругого столкновения скорость тела равна : 1) 4 ,25 м/с 2) 8 м/с 3) 3 м/с 4) 2,4 м/с 5) 3...
Если 2 тела массами 1 кг и 1,5 кг двигаются друг за другом со скоростями 0,6 м/с и 4,6 м/с то после центрального абсолютного и упругого столкновения скорость тела равна : 1) 4 ,25 м/с 2) 8 м/с 3) 3 м/с 4) 2,4 м/с 5) 3,8 м/с
Ответ(ы):
Ответил Гость:
M1v1+m2v2=(m1+m2)v v=m1v1+m2v2/m1+m2=0.6+6.9/2.5=3 м/с