Если автомобиль из пункта А в пункт Б будет ехать со скоростью 80 км в час то он опоздает на 20 мин а если он буде ехать с скоростью90 ем в час то он приедет на 10 мин раньше Найдите расстояние между пунктами А и Б

Математика

Если автомобиль из пункта А в пункт Б будет ехать со скоростью 80 км в час то он опоздает на 20 мин а если он буде ехать с скоростью90 ем в час то он приедет на 10 мин раньше Найдите расстояние между пунктами А и Б

Автор: Гость