Если автомобиль из пункта А в пункт Б будет ехать со скоростью 80 км в час то он опоздает на 20 мин а если он буде ехать с скоростью90 ем в час то он приедет на 10 мин раньше Найдите расстояние между пунктами А и Б
Математика
Если автомобиль из пункта А в пункт Б будет ехать со скоростью 80 км в час то он опоздает на 20 мин а если он буде ехать с скоростью90 ем в час то он приедет на 10 мин раньше Найдите расстояние между пунктами А и Б
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Гость:
Ответ:87км. Ростояние от А до В
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Литература