Если бы игроки из команды противника не отнимали мяч я бы играл гораздо лучше. А если бы мяч был полегче разве я стал бы от него уворачиваться? Да и корзина если б она была по ниже я бы непременно забил очко. Я бы все...

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Если бы игроки из команды противника не отнимали мяч я бы играл гораздо лучше. А если бы мяч был полегче разве я стал бы от него уворачиваться? Да и корзина если б она была по ниже я бы непременно забил очко. Я бы всем показал чего я стою если бы мне дали возможность. ----------- Пожалуйста расставьте пропущенные знаки препинания. И сделайте графический разбор первого предложения и нарисуйте схему.

Автор: Гость