Если бы игроки из команды противника не отнимали мяч я бы играл гораздо лучше. А если бы мяч был полегче разве я стал бы от него уворачиваться? Да и корзина если б она была по ниже я бы непременно забил очко. Я бы все...
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Если бы игроки из команды противника не отнимали мяч я бы играл гораздо лучше. А если бы мяч был полегче разве я стал бы от него уворачиваться? Да и корзина если б она была по ниже я бы непременно забил очко. Я бы всем показал чего я стою если бы мне дали возможность. ----------- Пожалуйста расставьте пропущенные знаки препинания. И сделайте графический разбор первого предложения и нарисуйте схему.
Ответ(ы):
Гость:
Если бы игроки (подлеж.) из команды(опред.) противника (опред.) не отнимали (сказ.) мяч (дополн.) , я (подлеж.) бы играл ( сказ.) гораздо лучше(обстоят.) ( Если .... - = ), [ - = ]. А если бы мяч был полегче, разве я стал бы от него уворачиваться? Да и корзина ,если б она была пониже, я бы непременно забил очко. Я бы всем показал , чего я стою, если бы мне дали возможность.
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