Если бы не это обствоятельство, Жилин не оказался бы в плену.Что это за обствоятел??ство по твоему мнению? Рассказ "Кавказский пленник"

Литература

Если бы не это обствоятельство, Жилин не оказался бы в плену.Что это за обствоятел??ство по твоему мнению? Рассказ "Кавказский пленник"

Автор: Гость