Если бы не это обствоятельство, Жилин не оказался бы в плену.Что это за обствоятел??ство по твоему мнению? Рассказ "Кавказский пленник"
Литература
Если бы не это обствоятельство, Жилин не оказался бы в плену.Что это за обствоятел??ство по твоему мнению? Рассказ "Кавказский пленник"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То, что в полученном ему письме, мать просила приехать, ибо чувствовала, что умирала.
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