если бы я был музыкантом сочинения

Если бы я был музыкантом я бы умел играть на инструменте, и желательно не только на одном...Я думаю мною гордились бы родители и все мои знакомые. Я бы познакомился с многими известными професионалами в музыке. Старался бы и работал много чтобы стать знаменитым, известным , чтобы играть не только на маленьких концертах, а на больших известных ,даже за границей. И конечно же зарабатывал себе на жизнь этим. Ведь музыка - это одно из самых приятных ощущений, которое мы испытываем при прослушивании. Здорово если бы я был бы музыкантом....