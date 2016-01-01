Если число 2016 последовательно делить на все числа 1,2,3... до 1000, то какой наибольший ??удет остаток А) 315 В) 670 С) 673 Д) другие числа
Математика
Если число 2016 последовательно делить на все числа 1,2,3... до 1000, то какой наибольший ??удет остаток А) 315 В) 670 С) 673 Д) другие числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 670 наибольший остаток
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