если длину прямоугольника увеличить на 3 м, а ширину уменьшить 2 м, то площадь прямоугольника не изменится. также не изменится площадь прямоугольника, если длину его уменьшить на 2 м а ширину увеличить на 3м. оприделите длину и...
Алгебра
если длину прямоугольника увеличить на 3 м, а ширину уменьшить 2 м, то площадь прямоугольника не изменится. также не изменится площадь прямоугольника, если длину его уменьшить на 2 м а ширину увеличить на 3м. оприделите длину и ширину прямоугольника Решите пожал)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть а- длина, b - ширина. S=ab S=(a+3)(b-2) S=(b+3)(a-2) РЕшаем систему уравнений (a+3)(b-2)=ab (b+3)(a-2)=ab ab+3b-2a-6=ab ab+3a-2b-6=ab 3b-2a=6 3a-2b=6 a=2+2b/3 3b-2(2+2b/3)=6 a=2+2b/3 5b/3=10 a=2+2b/3 b=6 a=6 b=6 Ответ: длина и ширина 6 м.
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