если длину прямоугольника увеличить на 3 м, а ширину уменьшить 2 м, то площадь прямоугольника не изменится. также не изменится площадь прямоугольника, если длину его уменьшить на 2 м а ширину увеличить на 3м. оприделите длину и...

Алгебра

если длину прямоугольника увеличить на 3 м, а ширину уменьшить 2 м, то площадь прямоугольника не изменится. также не изменится площадь прямоугольника, если длину его уменьшить на 2 м а ширину увеличить на 3м. оприделите длину и ширину прямоугольника Решите пожал)

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